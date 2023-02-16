Користувачі мережі активно поширюють ролик зі співачкою.

Британська співачка Адель відвідала Супербоул-2023 заради виступу Ріанни, під час якого вона розсекретила свою другу вагітність.

Однак бойфренд Адель - Річ Пол - і його співрозмовник заважали їй слухати попурі зірки, тому вона різко попросила їх закрити роти.

Варто відзначити, що зробила це Адель за допомогою певного жесту. В результаті вона стала мемом в мережі. Фоловери поширюють це відео і жартують над співачкою.

Що пишуть користувачі мережі

"Всім тихо, Ріанна збирається виступати"

"Адель - ходячий мем"

"Це мій улюблений мем з Адель"

Ріанна розсекретила вагітність на Супербоулі

Через дев'ять місяців після перших пологів артистка похвалилася округлим животиком під час виступу між таймами Супербоула. Відзначимо, що це перший виступ зірки за останні п'ять років.

Під час виступу Ріанна притримувала живіт рукою, а також намагалася не робити різких рухів.

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