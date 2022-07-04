Днями співачка виступила в Лондоні.

Британська співачка Адель виступила в Лондоні з концертом. Це був її перший за п'ять років виступ, але їй довелося перервати його.

Так, одному з шанувальників зірки стало зле в натовпі інших фанатів. Співачка перервала свій виступ, щоб допомогти йому. Вона звернулася до охорони, щоб ті звернули увагу на її шанувальника і допомогли йому.

Відео цього моменту відразу ж розлетілося мережею. Користувачі мережі висловили подяку Адель за те, що вона не пройшла повз людини, якій стало зле.

"Просто хочу висловити величезну повагу Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога Служби безпеки. Це був натовп 65000+, але вона все-таки зробила це. Це дійсно так просто", - йдеться в описі до відео в Twitter.

Також Адель зізналася, що дуже переживала перед виступом, адже давно не виконувала свої хіти на сцені перед натовпом фанатів.

"Боже мій, я знову вдома. Так дивно знову опинитися перед натовпом. Я так нервую перед кожним виступом, але мені подобається бути тут", - заявила Адель зі сцени.

Нагадаємо, раніше Адель отримала престижну нагороду Brit Awards в сукні від українського бренду.

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