Співачка обрала для виходу на сцену наряд за 25 тисяч гривень.

Відома британська співачка Адель з'явилася на врученні премії BRIT Awards в сукні від українського бренду Marianna Senchina. Артистка вийшла на сцену за нагородою в номінації "Пісня року" за трек "Easy On Me" в наряді за 25 тисяч гривень.

Адель вибрала оксамитове міні-плаття з розкльошеним силуетом і відкритими плечима. Глибокий виріз вигідно підкреслив фігуру схудлої співачки.

Свій образ Адель доповнила колготками Wolford і туфлями на підборах "Saresa" від Jimmy Choo. Сукня і весь образ зірки викликали фурор. Про те, що Адель обрала для престижної премії вбрання від українського бренду, написали навіть у російських ЗМІ.

На сайті бренду зазначено, що ця сукня коштує 25 тисяч гривень. Наряд вдало підкреслив достоїнства Адель. Фанати визнали, що співачка чарівно виглядає в міні та їй варто частіше носити такі образи.

Нагадаємо, раніше Адель вимушено скасувала всі концерти й розридалася перед фанами.

Вас також можуть зацікавити новини: