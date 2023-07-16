Катерина Степанкова побажала матері, аби з її обличчя стерся біль.

Сьогодні, 16 липня, відома українська актриса Ада Роговцева відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 86 років. Однією з перших її публічно привітала донька Катерина Степанкова.

На своїй сторінці у Facebook вона показала фото Роговцевої, яке мало хто бачив. Світлину було зроблено у 2014 році. Тоді актриса вперше їздила на схід України разом зі своєю донькою.

"Це фотографія 14-го року. Не з кіно, не з фотосесії. Олексій вихопив рідне Адине обличчя перед першим нашим спільним виїздом на схід. Гіркота", - написала донька Роговцевої.

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Також Степанкова розповіла, чого бажає своїй мамі. Донька актриси дуже хоче побачити щастя в її очах.

"Я мрію побачити, як зійде гіркота з маминого погляду. Я мрію побачити щастя в її очах. Перемоги, мамо! Нехай зітреться біль з обличчя! Нехай всі будуть живі та цілі вдома! Люблю! З днем народження! Многая літа!" - додала Степанкова.

У коментарях фани приєдналися до привітань. Вони бажають Роговцевій здоров'я. Майже усі також зізнаються, що дуже чекають на перемогу. Також користувачі пишуть:

"Зірка наша, совість нації та сіль землі українськоі! Будьте здорові, будьте з нами, бо Україна ще довго вас і вашого слова потребуватиме! Любимо й пишаємось!"

"Міцного духу і здоров'я Аді Миколаївні, сил і наснаги. Обіймаю. Многая літа!"

"Наше сонце, з днем народження! Дякую Богу, що ви є! Будьте, будьте, будьте, будьласочка! Хай Вас Бог береже!".

Що відомо про Аду Роговцеву

Ада Роговцева народилася 16 липня 1937 року у родині службовця. Актриса має звання Героя України, також вона кавалеристка Орена княгині Ольги II, має орден "За заслуги" II та III ст. Окрім цього, Роговцева - лауреатка Національної премії імені Шевченка та почесна громадянка Києва. Актриса також увійшла до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Роговцева знялась у багатьох фільмах та серіалах. Часто актрисі дають ролі жінок з непростою долею. Вона продовжує виступати у театрі навіть зараз.

Роговцева мала чоловіка, вона прожила у шлюбі з Костянтином Степанковим 46 років. У 2004 році він помер. Роговцева важко переживала втрату коханого, йому вона присвятила книгу "Мій Костя". У актриси двоє дітей - донька та син, який помер у 2012 році. У нього була невиліковна форма раку.

Актриса відкрито виступає проти війни. Вона засуджує путінську агресію та підтримує ЗСУ.

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