Манекенниця уклала шлюб з кінопродюсером після трьох років стосунків.

43-річна бразильська модель, відома як "янгол" Victoria’s Secret, Адріана Ліма вийшла заміж. Знаменитість похизувалася розкішною обручкою з діамантом та показала, в якій країні вона уклала шлюб.

Радісною звісткою супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Її обранцем став генеральний директор у сфері розваг у Санта-Моніці, Каліфорнія, кінопродюсер Андре Леммерс. Ліма опублікувала світлину, на якій вона з коханим трималися за руки у пустелі. На них виднілися обручки новоспеченого подружжя. Своє друге заміжжя зірка також підтвердила і у підписі до кадру, зокрема, вона вказала, що взяла прізвище чоловіка Леммерс.

"Офіційно місіс Ліма Леммерс, вона ж Лімерс", – повідомила про заміжжя Адріана.

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Ймовірно, весілля молодят відбулося в Обєднаних Арабських Еміратах, адже днями Адріана публікувала допис звідти, який підписала: "Подорож всього життя".

Пара закрутила роман на початку 2021 року. Вперше вони показалися на публіці та підтвердили свої стосунки на червоній доріжці кінофестивалю у Венеції. Рік потому в них народився спільний син. Хлопчика назвали Ціан Ліма Леммерс.

Варто вказати, що це вже другий шлюб Ліми. Вона також виховує двох доньок – 12-річну Валентину та 9-річну Сієнну від колишнього чоловіка – сербського баскетболіста Марко Ярича. Вони розлучилися у 2016 році. До цього знаменитість також перебувала у стосунках з Джастіном Бібером, Самі Хедірою та іншими.

До слова, Адріана – одна з найвідоміших манекенниць у світі, яка також є "янголом" бренду спідньої білизни Victoria's Secret. За час своєї кар'єри Ліма стала обличчям бренду та відкривала його покази протягом п'яти років. Крім того, на її рахунку співпраці зі світовими брендами Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior і Anna Sui.

Нагадаємо, раніше Василіса Фролова вийшла заміж за батька свого сина. Весілля пари відбулося в ОАЕ, де вона живе останні декілька років.

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