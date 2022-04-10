Його концерт в Ялті запланований на серпень.

Російський музикант Леонід Агутін дасть концерт в Криму, який Росія окупувала ще в 2014 році. Його виступ в готелі "Mriya Resort & SPA" заплановано на 14 серпня 2022 року.

Варто відзначити, що раніше Агутін засудив війну в Україні. На концерті в Москві він закликав зупинити кровопролиття у нашій країні і зірвав оплески.

"На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно подивитися лише через якийсь час, який все розставить по своїх місцях. Збоку. І воно і покаже. А зараз всім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися військові дії і настав мир. Щоб не страждали мирні люди. А ми поки будемо робити те, що можемо, що вміємо і що повинні", – сказав тоді співак.

А зараз з'явився анонс його концерту в Ялті. Втім, і його дружина Анжеліка Варум неодноразово засуджувала війну в Україні. З 2014 року вона відмовилася від гастролей в Криму, оскільки боїться заборони на в'їзд в Україну.

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