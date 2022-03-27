Він закликав відновити мир.

Російський артист Леонід Агутін, який вже висловлював свою позицію про війну в Україні, під час свого виступу в одному з московських клубів закликав припинити військові дії на території нашої країни.

Він зазначив, що мирні люди не повинні страждати, тому активні бойові дії на території України потрібно припинити.

"На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно подивитися лише через якийсь час, який все розставить по своїх місцях. Збоку. Він і покаже. А зараз всім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися військові дії і настав мир. Щоб не страждали мирні люди. А ми поки будемо робити те, що можемо, що вміємо і що повинні", – сказав співак.

Нагадаємо, раніше в Дубаї музиканти зірвали виступ пропутінських артистів.

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