Сьогодні український режисер відзначає свій 52-й день народження.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв звернувся до шанувальників не з проханням про подарунки, а із закликом долучитися до втілення його мрії — створення кримськотатарської садиби.

"У кожного з нас є те, що ми хочемо залишити після себе: дім, спогади, творчий доробок. Для мене це мрія — повернути Крим, а натомість — зберегти його на материковій Україні, зберегти нашу культуру, нашу ідентичність, наш дім", - написав Сеітаблаєв у своєму Instagram.

Режисер, який має кримськотатарське коріння, глибоко переймається збереженням культурної спадщини свого народу, особливо в умовах війни та окупації Криму. Він вважає, що кримськотатарська садиба стане не просто будинком, а справжнім культурним центром, наповненим історією, мовою, традиціями та духом Криму.

Відео дня

Сеітаблаєв закликав шанувальників долучитися до збору коштів, посилання на який залишив у своїх соцмережах. Він підкреслив важливість збереження культурної ідентичності:

"Особливо у часи війни ми не можемо забувати про фундаментальне. Бо після перемоги ми повернемося — і маємо повернутися не лише фізично, а й із твердим наміром відновити те, що є серцем нашої культури".

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв відповів, чи можуть його сина, який живе в Криму, мобілізувати.

Вас також можуть зацікавити новини: