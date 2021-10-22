За словами зірки, у нього "закінчилися почуття" по відношенню до дружини.

Популярний український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно видав старшу дочку заміж, розповів про свій статус холостяка. Він зізнався, що розлучається з дружиною, кінопродюсером і президентом Міжнародного Київського кінофестивалю "Молодість" Іванною Дядюрою.

Про це повідомляє програма "Зірковий шлях".

За його словами, це непростий момент у його житті. Він намагається не розкривати причини розставання, лише заявив, що у нього "закінчилися почуття".

Читайте такожКолишня дружина Дзідзьо продемонструвала стильний образ на прем'єрі фільму (фото)"Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, коли ти відчуваєш ... Я сподіваюся, ми залишимося добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і при необхідності допомагати", - зазначив режисер.

Відзначимо, що Ахтем і Іванна були в шлюбі майже 10 років, вони зіграли весілля у 2013 році в Судаку (Крим, — УНІАН). У них підростає дочка.

Також відомо, що в Ахтема є троє дітей від першої дружини. Чоловік підтримує стосунки зі старшими спадкоємцями.

Ахтем Сеітаблаєв: творчий шлях

Ахтем Сеітаблаєв народився 11-го грудня 1972 року поблизу Ташкента. Він на початку 90-х переїхав до Криму, де довгий час жив. У 2003 році дебютував у кінематографі, зігравши роль в українській драматичній стрічці Олеся Саніна "Мамай", і був другим режисером. Він зняв наступні картини: "Кіборги", "Хайтарма", "Захар Беркут", "Доброволець" та інші.

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Автор: Каролина Гайдук