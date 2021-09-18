Церемонія весілля Назли Сеітаблаєвої пройшла у Туреччині, в курортному містечку Кемер.

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, що його старша донька 26-річна Назли вийшла заміж. Церемонія одруження пройшла у Туреччині, у курортному містечку Кемер.

Про радісну новину Сеітаблаєв розповів на своїй сторінці в Instagram.

Він зізнався, що дуже хвилювався. Також артист опублікував чуттєве фото з нареченою. Зірковий батько був одягнений у костюм та білу сорочку з метеликом.

"Весілля доньки… Не очікував, що буду так хвилюватися", – поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Наречена позувала перед камерою у розкішній білосніжній сукні та напівпрозорих рукавичках. Вона вклала волосся локонами, доповнила зачіску прикрасою, а образ – сережками-підвісками. На обличчі Назли красувався макіяж з акцентом на очах.

Церемонія весілля Назли Сеітаблаєвої пройшла у Туреччині, в курортному містечку Кемер. Донька режисера теж показала кілька фото з церемонії і похизувалась обручками.

Донька Ахтема Сеітаблаєва заручилась з бойфрендом наприкінці 2018 року. Тоді режисер розповідав, що почувається збентеженим, але ім'я зятя він так і не розсекретив.

Ахтем Сеітаблаєв – відомий український режисер кримськотатарського походження. Його найвідоміші роботи над фільмами "Хайтарма", "Чужа молитва" і "Киборги".

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Одружений на Іванні Дядюрі. Має двох доньок – Назли (11.01.1995) і Сафіє (16.12.2009), і двоє синів – Селім і Анатолій (син Іванни від іншого батька). Своє особисте життя родина не афішує.

Назли Сеітаблаєва – також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі "Мамай". Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.

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Автор: Вікторія Гордієнко