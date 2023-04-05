Приводом для штрафу в РФ назвали пісню "Хотят ли русские войны", яку рік тому заспівав Назаров.

Російському актору Дмитру Назарову намагаються "закрити рот" в РФ. Його оштрафували за "дискредитацію армії" окупантів.

Як повідомляє "Медіазона", приводом для штрафу стало відео, яке Назаров записав разом зі своєю дружиною ще рік тому. Тоді актор заспівав пісню "Хотят ли русские войны".

Нині ж Тверський суд Москви присудив Назарову штраф у розмірі 50 тисяч рублів (близько 23 тисяч гривень). Засідання проходило без актора.

"Сам актор на суді не був присутній і передав через адвоката, що своєї провини не визнає. Всупереч практиці всіх попередніх подібних справ, на засіданні був присутній прокурор Максим Дьомін", - зазначає видання.

Реакція Назарова

Раніше Назаров вже прокоментував судові розгляди. На своєму YouTube-каналі він записав вірш про "дискредитацію армії" РФ і висміяв спроби окупантів "рятувати свою честь".

"Спасенье армии судами - дискредитация и есть. Даете штрафы, сроки шьете. За что? Виновным без вины. Похоже вы, ребята, врете, что труд ваш важен для страны", - заявив Назаров.

Пісня "Хотят ли русские войны" у виконанні Назарова

Нагадаємо, раніше Назаров розкрив ставлення Нагієва до війни РФ проти України.

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