Операторка Галина Гатчінс загинула у 2021 році під час зйомок стрічки "Іржа". Відомо, що її застрелили з реквізитної зброї. Чому вона виявилася зарядженою - невідомо.

Американський актор Алек Болдуїн, який звинувачується у вбивстві операторки Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа", досяг домовленості з вдівцем Галини. Тепер відомо, що справа буде закрита. Про це пише видання CNN.

Так, деталі угоди не розкриваються, але вже відомо, що Метью Гатчінс збирається стати виконавчим продюсером "Іржі". Знімання планують все ж завершити.

"Зйомки стрічки "Іржа", виконавчим продюсером якої я тепер буду, поновляться за участю всіх основних гравців у січні 2023-го. Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або покладанні на когось (продюсерів або містера Болдуїна) провини. Всі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком", - цитує видання слова Метью Гатчінса. Відео дня

Адвокат Алека Болдуїна підкреслив, що вони з другою стороною намагалися знайти рішення, яке буде найкращим для сина покійної Галини.

Нещасний випадок з Гатчінс: деталі

21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму "Іржа" стався нещасний випадок. Актор Алек Болдуїн вистрілив в операторку Галину Гатчінс з реквізитної зброї, яка не мала бути зарядженою. Жінка дістала смертельне поранення.

В лютому цього року родина Гатчінс подала позов до суду. Алека Болдуїна та продюсерів кінострічки звинуватили у тому, що вони "агресивно економили" на проєкті і знехтували правилами безпеки, що призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, після вбивства Галини Гатчінс знімальна група Rust зробила заяву у відповідь на звинувачення.

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