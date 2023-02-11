Знаменитість сказав, що він ходив у військкомат, але зараз на фронт не збирається.

Український актор Тарас Цимбалюк нещодавно отримав повістку, але служити не пішов. Знаменитість в недавньому інтерв'ю розповів, що ходив до військкомату для проходження медогляду, але на фронт його не пустили, оскільки той не має за плечима бойового досвіду чи військової кафедри.

В інтерв'ю з Григорієм Решетніком Цимбалюк відповів хейтерам, які звинувачують його в "ухиленні від служби":

"Коли тобі пише якийсь диванний критик: "Йди на передок, йди в окоп"... Я не хочу людині пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, перебуваючи тут. Що буде тоді, якщо всі зараз підуть на передову і хто буде волонтерити, допомагати цим людям? Пишуть же хто? Ті, хто сидять вдома. У них багато часу".

Тарас Цимбалюк додав, що зі своїми не менш відомими колегами він досить часто збирає кошти на допомогу військовим, і зупинятися не має наміру. Наприклад, нещодавно за ці гроші вдалося купити автомобіль швидкої допомоги.

"Коли з акторами зробили свій благодійний аукціон, почали збирати гроші на швидку допомогу. Зібрали 50 тисяч євро, наприклад, я зрозумів, що ось тут сила того, що я можу використовувати свою медійність як допомогу. Коли ми влітку робили виставу, з кожної вистави ми щось намагалися купити. Я сам собі потиснув руку і сказав: "Чувак, тут ти будеш набагато корисніше", - резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з коханою.

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