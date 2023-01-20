У нього є страх, що його відразу відправлять на передову.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що отримав повістку. Ця новина його не обрадувала, бо він не фахівець у військовій справі. За його словами, він пішов би воювати за Україну, якби щось умів.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Весь. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я теж не служив. Я пішов би туди, де я б впевнено почувався. Якби мене чогось навчили, я б пішов туди", – розповів Цимбалюк у програмі "Слава+".

Він додав, що спокійніше б сприйняв цю новину, якби знав, що спочатку його відправлять на навчання, а не відразу на передову. А ось відразу їхати на лінію фронту без підготовки, за його словами, - треш.

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"Я, мабуть, спокійніше б це сприйняв, якщо розкласти на якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчитися чомусь, а вже тоді я десь кудись поїхав. Тоді мій мозок плавно це все б сприйняв. А зараз це, звичайно, як відро холодної води на голову", - додав Цимбалюк.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - 33-річний український актор, який прославився завдяки ролям у таких серіалах як "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша".

У 2020 році він знявся в кліпі російської групи "Ленінград", проте після повномасштабного російського вторгнення заявив, що шкодує про такий вчинок.

"Звичайно, зараз я б не погоджувався на такий матеріал. Ясно, що в кліпі будь-якого російського артиста я б зараз не знімався в принципі. Тому цей кліп входить в когорту тих речей, які я дозволяв собі робити в період війни на Донбасі", - сказав Цимбалюк в одному з інтерв'ю.

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