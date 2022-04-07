Пара перебувала в офіційному шлюбі 6 років.

Український актор Дмитро Ступка розлучився зі своєю дружиною, моделлю і телеведучою Поліною Логуновою після 6 років шлюбу.

У своєму Instagram Поліна написала, що вони з Дмитром залишилися в дружніх стосунках і разом продовжують виховувати дочку Богдану.

"Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями і люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти дійсно дружню атмосферу. Ми будемо подавати приклад, як колишньому подружжю можна зберегти відносини", – написала Поліна.

Зазначимо, Дмитро Ступка і Поліна Логунова офіційно оформили свої стосунки 11 березня 2016 року. Вже 25 квітня 2017 року у них народилася дочка Богдана.

Хто такий Дмитро Ступка

Дмитро Ступка - український актор театру і кіно. Актор Київського театру імені Івана Франка. Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

З 2007 року знімається в кіно. Зіграв другорядні ролі в декількох російських або російськомовних фільмах і серіалах; зіграв одну з головних ролей у фільмі "Ми з майбутнього 2". У 2008 році знявся у фільмі Кшиштофа Зануссі "Серце на долоні". У 2013 році зіграв головну роль у фільмі Любомира Левицького "Тіні незабутих предків".

Нагадаємо, раніше про своє розлучення повідомили українські артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

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