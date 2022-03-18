Пара оголосила про своє рішення 18 березня.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розлучилися. Про своє рішення пара публічно сповістила через соціальну мережу Instagram. Зірки виклали спільний пост, де пояснили, що більше не разом. Причину розриву настільки тривалих відносин не назвали, проте ясно дали своїм шанувальникам зрозуміти - вони залишаються близькими друзями. "Ніколи не буде правильного часу.

Ця історія почалася 5 серпня 2011 року в поїзді.

Два юних людини, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди.

До початку лютого 2022 року вони дуже багато чого домоглися. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, Їхні стосунки стали прикладом для багатьох.

Жта пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони і залишаються.

Єдине..вони просто тепер не разом.

Багато хто скаже: "Ніііі! Ми не хочемо цього!!!"

На що ми відповімо: "Ну чого ви повісили ніс?) Ми ж не ваші іграшки) Ми не зникаємо з життя один одного"

Ми нескінченно сильно любимо один одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти.

Ми молоді, талановиті, красиві і вільні.

Кожен у своїй свободі.

Ніколи не буде відповідного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз.

Можливо це якось відверне вас і розбавить новинну стрічку.

З відкритим серцем!

З любов'ю до один одного, ваші Надя і Вова.

PS. Дантесиків і Додошат не чекайте)", - сказано в спільній публікації Наді і Дантеса.

Артисти обмежили можливість коментувати дану публікацію.

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, як підставила Дантеса з голими фото.

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