Український актор важко переживає окупацію Херсона.

Український актор Павло Алдошин, який зараз перебуває в лавах ЗСУ, розповів про окупацію Херсона. За його словами, йому складно це пережити.

"Я родом з Семихатки, це село під Генічеськом. На жаль, зараз ця територія окупована, і для мене це максимально трагічно. Тому що це моє місце сили, куди я постійно повертаюся, це мій дім. Там я відчуваю себе вдома за будь-яких обставин, за будь-якого настрою, фінансового становища. Це моя земля, це моє коріння. Я дуже переживаю за це місце, тому що воно для мене дуже важливе. Я намагався приїжджати туди не менше двох разів на рік, і коли ця пауза збільшувалася, нашого, так би мовити, побачення з цією землею, то я переживав дуже серйозні проблеми зі своїм психо-емоційним станом, здоров'ям. Ця земля для мене просто священна", - сказав Алдошин в інтерв'ю УНІАН.

Він додав, що багато його рідних залишилися в Херсонській області. За його словами, тільки мама зважилася виїхати, а всі інші прийняли рішення залишитися там.

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"На жаль, багато моїх рідних залишилися в Херсонській області - брати, сестри, дідусь. Це їхній свідомий вибір. Вони з самого початку не захотіли їхати, попри мої попередження і родичів, які встигли виїхати. Моя мама довго сумнівалася, але на початку червня вона погодилася виїхати. Ми її евакуювали з цієї тимчасово окупованої території", - додав Алдошин.

Нагадаємо, раніше актор Павло Алдошин прокоментував мовне питання.

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