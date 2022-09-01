Зірка "Снайпер. Білий ворон" зазначив, що зараз спілкується тільки українською мовою.

Актор Павло Алдошин, який зіграв у фільмі "Снайпер. Білий ворон", розповів про своє ставлення до мовного питання та оцінив свої знання української.

"Я не вважаю, що я ідеально знаю українську мову, але я читаю українську літературу - і сучасну, і класичну. Відчуваю, як мій словниковий запас поповнюється і мова стає ще більш мелодійною. Це не складно", - прокоментував Павло в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

Алдошин додав, що питання мови важливе завжди, а не тільки у воєнний час.

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"Це питання важливе завжди. Це першочергове питання. Я не розумію людей, які... Вибачте, мої російськомовні колеги і друзі, але для мене не існує російськомовного українця", - сказав актор.

Нагадаємо, раніше Алдошин розповів про своє ставлення до "хороших росіян" і підкреслив, що вони "повинні горіти в пеклі".

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