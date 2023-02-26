За словами дівчини, близької людини не стало ще два роки тому, але дізналася вона про це зовсім недавно.

Українська актриса Ольга Атанасенко вперше розповіла, як дізналася про смерть батька. За її словами, він помер два роки тому, але його дружина не розповідала їй про це.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона зізналася, що у них з татом були дуже теплі стосунки, коли вона була маленькою. У якийсь період він був навіть ближчим для неї, ніж мама. Але пізніше вони припинили спілкування.

Як каже Атанасенко, якби вона відразу дізналася про смерть батька, то поїхала б до нього. Але цю звістку вона отримала зовсім випадково.

Відео дня

"Дізналася це не від людей, які жили з ним, а просто так. Можна сказати, за кавою з друзями. Причому, це було - хтось, комусь, десь. Ця інформація просто спливла. Я дізналася, що він помер два роки тому. Я не знаю, з якими думками він пішов. Я не знаю, чи думав він про мене. Можливо, він теж думав про мене", - зізналася актриса.

Вона додала, що дружина її батька не повідомила їй про те, що трапилося. Однак Ольга все ж хоче зустрітися з цією жінкою, щоб поставити їй одне питання.

"Я хочу з нею все ж побачитися і запитати: "Невже ви настільки любите гроші і для вас немає нічого святого?". Є одна квартира, в якій він жив з нею. Це його квартира. Звичайно, він міг подарувати її мені. Я думаю, вона залишиться їй, мені так здається. Я б не хотіла відбирати там якесь майно, квартири, судитися", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше Ольга Атанасова заявила про розлучення з чоловіком Сергієм, з яким виховує доньку Адель.

Вас також можуть зацікавити новини: