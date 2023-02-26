Українська актриса Ольга Атанасенко вперше розповіла, як дізналася про смерть батька. За її словами, він помер два роки тому, але його дружина не розповідала їй про це.
В інтерв'ю Аліні Доротюк вона зізналася, що у них з татом були дуже теплі стосунки, коли вона була маленькою. У якийсь період він був навіть ближчим для неї, ніж мама. Але пізніше вони припинили спілкування.
Як каже Атанасенко, якби вона відразу дізналася про смерть батька, то поїхала б до нього. Але цю звістку вона отримала зовсім випадково.
"Дізналася це не від людей, які жили з ним, а просто так. Можна сказати, за кавою з друзями. Причому, це було - хтось, комусь, десь. Ця інформація просто спливла. Я дізналася, що він помер два роки тому. Я не знаю, з якими думками він пішов. Я не знаю, чи думав він про мене. Можливо, він теж думав про мене", - зізналася актриса.
Вона додала, що дружина її батька не повідомила їй про те, що трапилося. Однак Ольга все ж хоче зустрітися з цією жінкою, щоб поставити їй одне питання.
"Я хочу з нею все ж побачитися і запитати: "Невже ви настільки любите гроші і для вас немає нічого святого?". Є одна квартира, в якій він жив з нею. Це його квартира. Звичайно, він міг подарувати її мені. Я думаю, вона залишиться їй, мені так здається. Я б не хотіла відбирати там якесь майно, квартири, судитися", - додала актриса.
Нагадаємо, раніше Ольга Атанасова заявила про розлучення з чоловіком Сергієм, з яким виховує доньку Адель.