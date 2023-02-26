Вони розійшлися ще до 24 лютого 2022 року.

Українська актриса Ольга Атанасова розповіла, що розірвала стосунки з чоловіком Сергієм ще до повномасштабного вторгнення, проте офіційно вона буде розлучена тільки в березні.

"Я не одружена. Ми давно розірвали стосунки. Дуже рідко спілкуємося. Дуже чекаю офіційного папірця. Сергій подав на розлучення ще за два місяці до повномасштабної війни. У перших числах березня я буду офіційно розлучена", - сказала знаменитість.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актриса зізналася, що на початку війни Сергій відвіз до Німеччини їхню спільну дочку Адель і двох своїх дочок від попередніх шлюбів. Сама зірка залишилася в Україні. Тоді вона думала, що так буде краще для дитини - Адель була б зі своїми сестрами в безпеці.

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Але, коли вона дізналася, що Сергій взяв з собою і своїх колишніх дружин, Ольга була неприємно здивована, адже його діти були зі своїми мамами, а Адель - без.

Коли дівчинка в сльозах подзвонила мамі і сказала, що тата поруч немає, а вона залишилася з чужою жінкою, Атанасова ухвалила рішення летіти до дитини в Німеччину.

"Через два місяці я поїхала до Адель. Я зрозуміла, що відбувається щось погане. Вона звикла до іншого. Гроші, які я отримую в Німеччині, їх вистачає на те, щоб нормально і повноцінно поїсти. Витрачаю заощадження. Трохи повертаюся до реклами в Instagram", - розповіла актриса.

Хто така Ольга Атанасова

Ольга Атанасова - українська актриса. Вона стала популярною завдяки ролі в серіалі "Любов сліпа". Також вона знімалася в російському серіалі "Кадетство".

Серед інших робіт Атанасової - "Полюби мене такою", "Запитайте у осені", "Вітряна жінка", "Лист очікування" та інші.

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