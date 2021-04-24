Актриса зізналася, що вони з чоловіком залишаються вірні своїм традиціям.

Знаменита ізраїльська актриса Галь Гадот розповіла, про майбутнє поповнення в родині.

Читайте також"Диво-жінка" відмовилася вести "Євробачення-2019" в ЄрусалиміНа шоу Live with Kelly and Ryan, 35-річна зірка фільму «Чудо-жінка» зізналася, що у неї і її чоловіка, бізнесмена Ярона Версано, народиться третя дочка.

"Це дівчинка номер три. Так, ми не зраджуємо своїм традиціям", - сказала актриса, відповідаючи на питання про стать майбутнього малюка, передає popcornnews.

Пара виховує ще двох спадкоємиць - дев'ятирічну Альму і трирічну Майю.

Про те, що знаменитість знову чекає дитину, вона повідомила на початку березня, опублікувавши в Instagram фото, де зображена разом з чоловіком і доньками, які зворушливо поклали руки на її вже помітно кругленький живіт.

Актриса Галь Гадот

Галь Гадот і Ярона Версано разом вже 15 років. Найбільшу популярність актриса отримала завдяки участі в таких стрічках, як "Ліга справедливості", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Шпигуни по сусідству". Також вона знімалася в серії фільмів "Форсаж".

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Автор: Ірина Погоріла