Актриса боїться загриміти за ґрати в Росії.

Українська актриса Галина Безрук живе і працює в Росії. Вона вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, з яким виховує дочку Василину.

З першого дня вторгнення Росії в Україну Галина ніяк не висловлювалася з цього приводу. Лише в приватній розмові з актрисою Наталкою Денисенко, яка підтримує Україну, Безрук зізналася, що боїться про це говорити.

"Галя Безрук - українська актриса, яка постійно знімалася у нас, написала: "Я боюся, тому що мене посадять на 15 років. Я нічого не буду писати", - розповіла Наталка в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Хто така Галина Безрук

Галина народилася 1 травня 1988 року в м. Краматорську (Україна). Навчалася в музичній школі по класу скрипки, співала в дитячому хорі.

У 2010 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, факультет кіно і телемистецтва.

У 1996-2005 рр. – актриса молодіжного народного театру "Бам-Бук". З 2015 року - актриса Московського театру мюзиклу.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко назвала російських колег тварюками.

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