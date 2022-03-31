Денисенко намагалася достукатися до російських акторів.

Українська актриса Наталка Денисенко розповіла, що намагалася достукатися до своїх російських колег і розповісти їм правду про війну в Україні. Але все, що вони їй відповіли - це те, що вони моляться за нашу країну і вірять, що скоро все закінчиться.

"Всі росіяни, які приїжджали до нас на зйомки, я навіть не можу сказати, що це колеги – це просто тварі. Ми кричали до них, щоб вони щось відповідали нам. Я молила, говорила: "У нас відбувається просто геноцид, повномасштабна війна, не мовчіть, виходьте, говоріть". Був ігнор. Писала Дімі Пчелі, Толі Руденко. Діма писав: "Наталочко, ми молимося про вас. Я сподіваюся, що це все скінчиться", - сказала актриса в програмі "Зірковий шлях".

Також вона розповіла, що російські актори, які приїжджали в Україну, говорили про те, що їм у нас дуже подобається, особливо свобода слова, адже в Росії такого немає.

"Вони говорили: це у вас така свобода слова, а у нас взагалі такого немає. Я розумію, що це настільки така заздрість до України, до того, що ми реально йшли вгору не тільки з кожним роком, а з кожним місяцем – наші люди, кіно, бізнес", - додала Денисенко.

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