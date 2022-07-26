Актриса разом з сином полетіла в Анталію.

Українська актриса Наталка Денисенко разом з сином поїхала на відпочинок до Туреччини. При цьому шанувальники зірки не підтримали таке її прагнення відпочити, коли в Україні йде повномасштабна війна, а її чоловік і зовсім воює.

Сама Денисенко відповіла хейтерам, що їй не соромно за відпочинок в Туреччині. По-перше, вона ще до війни назбирала грошей, тому зараз може трохи відпочити. По-друге, її чоловік Андрій Федінчик захищає Україну від російських окупантів. По-третє, вона з початку вторгнення Росії займалася волонтерством, а тепер хоче трохи відпочити з сином.

Вона додала, що полетіти до Туреччини її підштовхнули чоловік і син. Тому вона і виїхала за кордон, в Анталію. До слова, вона живе в 5-зірковому готелі за 7 тисяч гривень на добу.

"Тут дуже спокійно і тихо. Всі навколо знають про ситуацію в нашій країні і підтримують, кажуть: "Ви в безпеці, відпочивайте". Але забути те, що відбувається неможливо. Мій чоловік на час воєнного стану в ЗСУ, мої близькі в Україні, і я скоро туди повернуся. Весь час приходять новини в телеграм-канали. Це все неможливо забути", - додала актриса в інста-сторіз.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком-військовим.

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