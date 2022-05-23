Актриса переживає за життя свого чоловіка.

Українська актриса Наталка Денисенко показала романтичні фото зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком і розповіла, як війна змінила їхні стосунки.

За словами Наталки, ще до війни в Україні вона могла причепитися до свого чоловіка з будь-якого приводу, але після того, як він вступив до лав ЗСУ і захищає нашу країну від російських окупантів, вона переглянула свою поведінку.

Вона зазначила, що кожен день переживає за Федінчика, бо його життю є загроза. Вона ще більше почала його цінувати і боятися втратити.

"Коли мій чоловік став військовим, я усвідомила, що кожен день його життю (як і тисячам життів наших захисників) є загроза! Саме в цей момент і приходить це розуміння, що немає нічого важливішого за життя! Того, щоб твоя людина була жива і щаслива! Неважливо де, з ким! Головне - життя! Всі побутові дрібниці, недомовленості, особливості характеру стають неважливими. Ніколи за все своє життя я так багато не молилася і не просила нічого, крім життя для коханої людини", - написала Денисенко.

Такий пост вона супроводила романтичними фото з Федінчиком, на яких він постав у військовій формі, а вона - в білому костюмі з прапором України на рукаві.

Нагадаємо, актор Андрій Федінчик, який пішов служити в ЗСУ, одержав нагороду від Зеленського.

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