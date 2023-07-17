За її словами, вони спокійно поводяться, коли чують українську мову.

Українська актриса Наталка Денисенко разом з сином вирушила на відпочинок до Туреччини. Вона розповіла, що там зараз відпочиває багато росіян, проте поки у неї не виникало з ними конфліктів.

Як вона розповіла в інста-сторіз, вона зупинилася в одному з найдорожчих готелів країни, тому там відсоток відпочиваючих росіян не настільки великий, як в інших готелях.

А ті жителі країни-агресора, які тимчасово живуть з нею по-сусідству, поводяться спокійно, особливо, коли чують українську мову.

Відео дня

"Вузьких дуже багато! Але в нашому готелі невеликий відсоток (готель один з дорогих), і коли вони чують українську мову - стають дуже тихими. Конфліктів поки не було", - поділилася Денисенко.

Нагадаємо, на відпочинок до Туреччини полетіла і телеведуча Лілія Ребрик. Вона вирішила відпочити разом з батьками і дітьми. Однак шанувальники накинулися на знаменитість зі звинуваченнями, що у неї немає совісті. Вони кажуть, що ті гроші, які вона витратила на відпочинок, краще б направила на допомогу ЗСУ. Ребрик не стала мовчати. Вона відповіла всім хейтерам і відстояла свою позицію в цьому питанні.

Вас також можуть зацікавити новини: