Телеведуча відстояла свою позицію.

Українська телеведуча Лілія Ребрик разом з батьками і дітьми - Діаною і Поліною - вирушила на відпочинок до Туреччини. Звідти вона публікує сонячні фотографії, в тому числі біля басейну.

"Мрію про те, що зовсім скоро так ми всі будемо насолоджуватися морем на кримських пляжах", - підписала фото знаменитість.

Однак шанувальники засудили її за відпочинок під час повномасштабного російського вторгнення. У коментарях вони написали:

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"Якщо ви відпочиваєте, то робіть це тихо. Вже не вистачає сліз ховати своїх хлопців"

"Ті гроші, які ви віддали на відпочинок, краще віддали б на ЗСУ. Швидше б війна закінчилася перемогою. Мабуть ваші чоловіки не воюють"

"Хтось розважається, а хтось помирає... У когось відпочинок в Туреччині, а у когось і будинку рідного більше немає"

"Одне єдине питання: вам особисто не соромно?"

"Бездушні, без жалю і краплі совісті"

Ребрик не пройшла повз гнівних коментарів і відповіла хейтерам. На своїй сторінці в Instagram вона написала:

"Не рахуйте чужих грошей, не засуджуйте і не думайте про чуже життя: ви ніколи не знаєте, що дійсно ховається за веселим сміхом. Живіть своє життя. Ловіть момент. Бо життя занадто тендітне і ніхто не знає, чи буде завтра".

Нагадаємо, раніше Ребрик показала будинок, який вона купила незадовго до вторгнення РФ у лютому 2022.

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