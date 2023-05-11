Яковлєва переконана, що Росія прийшла на територію України з "операцією з порятунку".

Російська актриса Олена Яковлєва дала велике інтерв'ю YouTube-каналу "Емпатія Манучі", де розповіла про те, що війна в Україні нібито розв'язана "київським режимом".

Зірка фільмів і серіалів розповіла про те, що сім'ю її знайомих з Києва нібито розстріляли українські військові. Зазначимо, що подібні висловлювання - типовий російський наратив, адже вони звинувачують Україну у вбивствах мирних громадян.

Також Яковлєва згадала, як ще до війни бувала в українських містах. Тоді, за словами знаменитості, деякі українці "спеціально" переходили на державну мову, чуючи російську. Олена заявила, що їй нібито відмовилися продавати картину через те, що вона - росіянка.

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"Ми берегли історію українського народу, але нас там не шкодував ніхто", - резюмувала пропагандистка.

Хто така Олена Яковлєва

Яковлєва - відома російська актриса театру і кіно, провідна актриса Московського академічного театру Сатири. До окупації Донецької та Луганської областей, і анексії Криму Яковлєва нерідко знімалася в українських серіалах, або серіалах спільного з Росією виробництва.

Її можна побачити в серіалах "Поверни мою любов", "Жіночий лікар", "Диво", "Тримай мене міцніше" та інших.

Раніше УНІАН писав про те, як актриса Стриженова продалася Кремлю і стала путінською пропагандисткою.

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