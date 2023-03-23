Вона видала, що Зеленського ведуть як "бичка на мотузці".

Народна артистка РФ, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Раїса Рязанова образила президента України Володимира Зеленського, який героїчно залишився у "військовій" країні.

Путіністка в програмі "Життя і доля" заявила, що Зеленським керують "нелюди і козли". За її словами, він ведена людина, яка робить те, що йому говорять.

"Як з'ясувалося, Зеленський такий ведений. Його за ручку підведи до шахти і штовхни. І він впаде, але до шахти йтиме, вірячи цим нелюдям. Невже він сам не розуміє? Мужик начебто не дурний, але дурний, як виявилося. Просто дурник", - заговорила пропагандистськими наративами Рязанова.

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При цьому вона не змогла сказати, хто саме керує Зеленським і заради яких цілей. Однак актриса заявила, що президента України ведуть "як бичка на мотузці". Крім того, вона видала, що українців ведуть на "бійню".

Чим відома Раїса Рязанова

Раїса Рязанова знімалася в багатьох російських фільмах і серіалах. Серед її фільмографії є такі роботи як "Москва сльозам не вірить", "Повернення почуттів", "Старі борги", "Російські баби", "Солдати", "Мій ласкавий і ніжний мент", "Зозуля", "Бабине літо", "П'яний смак любові" та інші.

Також вона отримала кілька російських премій за акторську роботу.

Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" заявив, що дав би українські паспорти "хорошим росіянам".

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