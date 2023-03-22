У цей список потрапила і Лія Ахеджакова.

Український актор Назар Задніпровський перерахував росіян, які засуджують повномасштабне вторгнення в Україну, і заявив, що дав би їм українські паспорти.

У список "хороших росіян" потрапили Лія Ахеджакова, Марк Фейгін, Олександр Невзоров та інші.

"Я так думаю, що так як Невзорову потрібно українське громадянство давати дуже хорошим, дуже правильним росіянам. Фейгін, Ахеджакова... А їх одиниці. Ви розумієте, на 140 мільйонів 5-10 чоловік хороших. Так що, я думаю, 10 паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні", – сказав артист у програмі "Слава+".

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Також він висловився про свою колегу Галину Безрук, яка проживає в РФ і мовчить про війну на батьківщині. За його словами, він спілкувався з актрисою перед 24 лютого 2022 року. Вона нібито відмовилася повертатися в Україну, бо втратила б роботу.

"Вона каже: "Ось, основна причина - це моя робота. Я просто знаю, що я до Києва приїду І буду безробітна". А там (в Росії, - УНІАН) вона на головних ролях в театрі Мьюзік-холу", - сказав Задніпровський.

Чим відомий Назар Задніпровський

Назар Задніпровський - український актор театру і кіно. Він грав у "Слузі народу", "Скаженому весіллі", "Будиночку на щастя", "Великих Вуйках" та інших серіалах і фільмах.

Нагадаємо, раніше Галина Безрук пояснила своє мовчання про війну.

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