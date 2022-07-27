Нещодавно Катерина поділилася - довгі роки шукала причину нестерпних головних болей, але українські лікарі так і не змогли їй допомогти.

Українська актриса Катерина Тишкевич нещодавно повідомила про те, що їде на діагностику і лікування за кордон. Вона хотіла потрапити в Данію, проте клініка відповіла, що до жовтня не зможе її прийняти. Зараз зірка продовжує шукати фахівців в інших країнах Європи.

Катя зробила пост у своєму Instagram-блозі, де розповіла про самопочуття зараз.

"Відчай, гнів, безсилля. Я розумію, що це найкращий центр в Європі, але...", - написала Тышчевич.

Вона прикріпила фотографію, де позує на ліжку з кішкою. Дівчина уточнила - шукає всі способи вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Сподівається навіть на церкви та ікони.

"Обстеження, нові погляди, нові ліки. Неврологи, психіатри, нейрохірурги. Молитви, служби в церкві, ікони. Прислухалася майже до всіх ваших порад, але, на жаль, не подіяло жодне нове втручання", - додала актриса.

Нагадаємо, в липні цього року відома українська актриса поскаржилася на страшну хворобу. Катя розповіла, що від болю вона навіть не могла відкривати очі.

Вас також можуть зацікавити новини: