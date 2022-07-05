Катерина Тишкевич зізналася, що лікарі досі не змогли поставити їй діагноз.

Українська актриса Катерина Тишкевич, яка здобула популярність після виконання головної ролі в серіалі "Ніщо не трапляється двічі", розповіла, що вже багато років страждає від шаленого головного болю.

Дівчина неодноразово зверталася до лікарів, але за вісім років обстежень вони так і не змогли поставити їй діагноз. Тишкевич перепробувала вже всі методи боротьби з недугою - від психотерапії від лікування нетрадиційною медициною. Але це все не дало ніяких результатів.

За словами актриси, їй допомагають тільки нейролептики, але з приходом в Україну війни і вони перестали діяти на її організм.

"Остаточного діагнозу - немає. За 8 років обстежень в Україні його так і не змогли поставити. Головний симптом це нестерпний головний біль, яка починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити або тримати очі відкритими. Єдиним ефективним лікуванням (точніше, тим, що знімало симптоми) було дуже велика кількість нейролептиків (17 таблеток щодня), які просто рубали весь організм, ними я і рятувалася ці роки, попри дуже багато неприємних побічних реакцій. Але з війною перестали допомагати і вони", - написала Тишкевич у своєму Instagram.

Зараз артистка чекає черги на обстеження в Данії, тому що лікування в Україні не дає ніяких результатів.

Нагадаємо, раніше було оголошено збір коштів на лікування Катерини Тишкевич.

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