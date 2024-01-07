Знаменитість нарешті відповіла шанувальникам на питання, яке їх цікавить.

Українська актриса Вікторія Варлей, яка вже кілька років живе в США, днями оголосила про те, що чекає на первістка. 39-річна знаменитість спочатку тримала в секреті стать майбутньої дитини, проте зараз зважилася розсекретити її.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що незабаром у них з чоловіком, бізнесменом Петром народиться дочка.

"Так все ж хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синів, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа", - зізналася Варлей.

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Шанувальники прийшли в захват від цієї новини. Більшість з них написали, що представляли Варлей в ролі мами дівчинки.

Що пишуть в мережі

"Вікторіє, дуже рада за вас. Це таке щастя"

"Я вгадала. Вітаю з красунею"

"Я по животику зрозуміла, що дівчинка"

"Вау, прекрасна новина. З нетерпінням чекаємо на принцесу"

"Вітаю. Дівчинка - це супер"

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей розповіла, як завагітніла в 39 років. Вона зізналася, що зустріла чоловіка, з яким їй добре, тому Бог вирішив помножити їхнє щастя і подарувати їм дитину.

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