Українська актриса Вікторія Варлей, яка вже кілька років живе в США, днями оголосила про те, що чекає на первістка. 39-річна знаменитість спочатку тримала в секреті стать майбутньої дитини, проте зараз зважилася розсекретити її.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що незабаром у них з чоловіком, бізнесменом Петром народиться дочка.
"Так все ж хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синів, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа", - зізналася Варлей.
Шанувальники прийшли в захват від цієї новини. Більшість з них написали, що представляли Варлей в ролі мами дівчинки.
Що пишуть в мережі
- "Вікторіє, дуже рада за вас. Це таке щастя"
- "Я вгадала. Вітаю з красунею"
- "Я по животику зрозуміла, що дівчинка"
- "Вау, прекрасна новина. З нетерпінням чекаємо на принцесу"
- "Вітаю. Дівчинка - це супер"
Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей розповіла, як завагітніла в 39 років. Вона зізналася, що зустріла чоловіка, з яким їй добре, тому Бог вирішив помножити їхнє щастя і подарувати їм дитину.