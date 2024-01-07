Жінка відверто розповіла про вагітність.

Нещодавно зірка серіалу "Суперкопи" та учасниця шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей повідомила, що скоро стане мамою. Жінку одразу привітали в мережі та побажали легких пологів.

Та були і ті, кого цікавив лише один момент - як їй вдалося завагітніти у 39 років. Майбутня матуся вирішила відверто розповісти про все підписникам.

"Я була щасливою у своїх стосунках з чоловіком, бо я нарешті зустріла свою людину. Я вперше припинила кудись бігти, щось доводити і мене абсолютно все влаштовувало, я думаю, що саме тому Всесвіт вирішив: "Вона готова!". Для того, щоб подвоїти наше щастя, подарував нам нашу дитинку", - написала Вікторія.

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Вона також додала, що не варто обмежувати свої думки, адже ніщо не може перешкодити вагітності.

"Я завагітніла без будь-яких пігулок, гормонів, ноу-хау, я навіть до лікаря не зверталась, все сталося само собою, так у 39 років, для всього свій час!" – зазначила Варлей.

Своїм дописом вона хоче підтримати усіх жінок, які теж мріють про поповнення.

Нагадаємо, Вікторія Варлей була учасницею шоу "Холостяк", де головним героєм був Алекс Топольський. За крок до фіналу дівчина залишила проект.

Вікторія полетіла до Америки, де зустріла коханого чоловіка Петра, який старший за неї майже на 10 років.

Минулого року пара зіграла весілля і зараз чекає на поповнення. За шість місяців вагітності Вікторія набрала вже 20 кілограмів.

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