Знаменитість пояснила свою позицію.

Відома українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona (справжнє ім'я Олена Савраненко, - УНІАН) повідомила своїм шанувальникам неприємну звістку. За словами знаменитості, через свою залежність від соцмереж і телефона, вона планує покинути Instagram, правда, частково. Вона зазначає, що надмірне користування гаджетами негативно позначається на її здоров'ї.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Мені щотижня телефон надсилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия і зір постійно в режимі перегляду телефону, і це не нормально", - заявила вона.

Артистка стверджує, що приводом для такого рішення послужив недавній збій в Instagram, який стався 5-го жовтня. Вона зробила висновки, більш того, тепер буде серйозно підходити до створення свого контенту.

Також реперка опублікувала фото, на якому позує перед великим екраном, який хоче затягнути її в свої "мережі". Ефектний знімок ідеально демонструє життя більшості людей, які залежні від гаджетів.

Читайте також"Я так сумую за тобою, тату": син Григорій Чапкіса запалив на "Танцях з зірками"Нагадаємо, раніше ми писали, що Аlyona Аlyona вперше відвідала публічний захід зі своїм бойфрендом-тіктокером на ім'я Денис, якого раніше дуже ретельно приховувала.

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Автор: Каролина Гайдук