У роботі популярних світових соцмереж Facebook і Instagram ввечері у вівторок спостерігається новий збій - жителі різних куточків планети скаржаться на проблеми при користуванні сервісами.
Про це свідчать дані сайту Downdetector.
Зокрема, більше половини тих, хто поскаржився на роботу Facebook, відчули проблеми з входом на сайт. Також спостерігаються скарги на роботу сервера і додатка.
Користувачі Instagram, своєю чергою, в основному скаржаться на роботу додатка.
Про проблеми сьогодні ввечері повідомляють власники акаунтів зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Росії та України.
Читайте такожСтали відомі збитки Цукерберга через масштабний збій у Facebook
Відзначимо, в даний час з перебоями завантажується і сам сайт Downdetector, що відстежує роботу сервісів в режимі реального часу.
Збій в роботі Facebook 4 жовтня
Напередодні ввечері стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp. Сервіси відновили роботу після багатогодинної паузи.
Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.
Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.
Згодом технічний директор Facebook назвав причину глобального збою.