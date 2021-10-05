Скарги надходять з різних країн. Сервіси працюють з перебоями, в тому числі, в Україні.

У роботі популярних світових соцмереж Facebook і Instagram ввечері у вівторок спостерігається новий збій - жителі різних куточків планети скаржаться на проблеми при користуванні сервісами.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Зокрема, більше половини тих, хто поскаржився на роботу Facebook, відчули проблеми з входом на сайт. Також спостерігаються скарги на роботу сервера і додатка.

Користувачі Instagram, своєю чергою, в основному скаржаться на роботу додатка.

Про проблеми сьогодні ввечері повідомляють власники акаунтів зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Росії та України.

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Відзначимо, в даний час з перебоями завантажується і сам сайт Downdetector, що відстежує роботу сервісів в режимі реального часу.

Збій в роботі Facebook 4 жовтня

Напередодні ввечері стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp. Сервіси відновили роботу після багатогодинної паузи.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Згодом технічний директор Facebook назвав причину глобального збою.

Автор: Юрій Годован