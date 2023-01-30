За словами дівчини, він пропонував їй піти на вечерю, але у неї не вийшло.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова познайомилася з другом головного героя Алекса Топольського і ведучим Славою Дьоміним на пост-шоу "Життя після проекту".

Тоді Слава сказав, що йому дуже сподобалася дівчина. Як розповіла сама Аліна, пізніше Дьомін знайшов її номер телефону і писав їй.

"Дійсно, Славі я сподобалася. Він відразу після зйомок звідкись знайшов мій номер телефону, я знаю, що до знімальної групи підходив, питав. І у когось все ж знайшов. Він мені писав і в Instagram, в Telegram. Потім ми спілкувалися про те, що це не було грою на камеру, я йому дійсно сподобалася. Мені було приємно, це було по-чоловічому", - сказала Єршова в інтерв'ю Victoria Siroklyn.

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Вона додала, що Дьомін запрошував її на обід, вечерю, але їм так і не вдалося зустрітися.

"Мені не вдалося піти, тому що у мене були свої справи і ми якось так і не зустрілися. Але ми з ним дуже добре спілкуємося. І новорічне його привітання було: "Аліно, вітаю тебе, сподіваюся, ми побачимося в цьому році"", - додала Єршова.

Варто зазначити, що Слава Дьомін досі перебуває в офіційному шлюбі з дружиною Ксенією, попри те, що вони разом не живуть. А ось Єршова, як вона сказала, поки не готова до серйозних стосунків.

Нагадаємо, раніше Аліна Єршова заявила, що її хотіли повернути в шоу "Холостяк".

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