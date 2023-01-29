За словами Аліни Єршової, вона була розлючена поведінкою Алекса та редакторів шоу.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова залишила проект за власним бажанням. У своєму відеозверненні до Алекса Топольського вона попросила відпустити її додому.

Так і сталося на церемонії троянд. Головний герой посадив дівчину в машину і вона поїхала. Однак дорогою до готелю вона сказала редакторам шоу, що її чоловік не відпустить її. Після цього редактор почала комусь писати повідомлення, в результаті машина розвернулася і вони знову приїхали на локацію, де проходила церемонія троянд.

"Виходить Алекс, оператори стоять. І ніби він мене повертає. Але я була настільки розгнівана, що з мене роблять дуру. Я сказала, що з машини не вийду і їду додому", - розповіла Аліна в інтерв'ю Victoria Siroklyn.

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Вона додала, що розчарувалася в Алексі, адже під час особистого спілкування зрозуміла, що перед нею сидить не успішний бізнесмен, а хлопчик, якому подобається жіноча увага.

"Я питала у редакторів, чому він так спілкується з дівчатами? Де ця гігієна, повага до самого себе? На побаченні в Буковелі я зрозуміла, що більше не можу так і хочу піти. Що тут не про щире кохання", - додала Аліна.

Нагадаємо, раніше Аліна Єршова з"Холостяка" перервала мовчання і назвала реальну причину свого відходу.

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