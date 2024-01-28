Дівчина двічі лежала під крапельницями.

Співачка Аліна Гросу потрапила у лікарню. Про це дівчина написала вчора в себе в Instagram та поскаржилася на поганий день.

"День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, я на півдня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати в Чернівці і не зачекінітися десь в лікарні - це анріал", - написала Аліна.

Проте вже сьогодні, 28 січня, вона зранку знову опублікувала відео з лікарні та підписала "Жесть добрий ранок". На відео Гросу лежить з крапельницею в лівій руці.

Відео дня

Відомо, що раніше Гросу постила відео зі студії звукозапису, проте що ж стало причиною для термінових крапельниць два дні підряд та як зараз почувається Аліна - вона не уточнює.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розповіла про серйозну травму під час зйомок нового кліпу. Дівчина дуже злякалася, адже довелося терміново їхати у лікарню та звертатися до хірурга. Причиною стали зірвані нігті, які пошкодилися під час сидіння на коні в одній зі сцен кліпу. За словами співачки, один ніготь кровоточив, а інший тримався на волосині. Але медики обробили рану та вчасно змогли надати допомогу.

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