Дівчина терміново звернулась до хірурга.

Співачка Аліна Гросу розповіла про серйозну травму під час зйомок нового кліпу. Дівчині довелося терміново їхати у лікарню та звертатися до хірурга. Подробиці інциденту вона розповіла в інстагармі та показала забинтований палець.

"Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, щоб відірвав його до кінця під лідокаїном. Але після того, як його зірвала, я ще знімалася 10 хвилин, трохи собою цим пишаюся. У мене вперше таке в житті", - зазначила Гросу.

Аліна додала, що не розуміє, як могло таке трапитися і чому вона була такою необережною.

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"Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день і доведеться дознімати", - сказала Гросу.

Нагадаємо, останній рік Аліна жила в Америці, там вона вивчала акторську майстерність. Проте у грудні 2023 року вона приїхала в Україну. Спочатку дівчина відвідала в Чернівцях свою бабусю та показала сімейні світлини. Далі вирішила повернутися до співочої кар'єри.

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