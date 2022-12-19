Знаменитість поїхала в США на навчання.

Українська співачка Аліна Гросу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувала вдома, займалася волонтерством. Однак зараз вона поїхала в США, через що її атакували хейтери.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що залишалася в Україні, поки відчувала потребу в своїй особистій присутності. А зараз вона поїхала в США, щоб поліпшити свої професійні навички.

"Я була в Україні всі ці майже 10 місяців, так що ця тема мене не стосується. Я була, поки відчувала, що потрібна не тільки допомога, але ще і моя особиста присутність. Я, напевно, одна з небагатьох, хто був постійно в країні, не поїхав в перші ж дні війни, а залишався з людьми", - сказала Гросу.

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Вона додала, що не переїхала в США з кінцями. Поки вона буде там вчитися, але незабаром повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала про розставання з хлопцем-росіянином.

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