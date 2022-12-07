Співачка Аліна Гросу в минулому році заявила, що перебуває у стосунках з російським актором Романом Полянським. Пара познайомилася на зйомках, після чого між ними зав'язалися романтичні стосунки. Вони часто з'являлися разом на публіці і в соціальних мережах, проте після 24 лютого почалася "тиша в ефірі".
Полянський ніяк не коментував повномасштабний напад Росії на Україну, хоча багато зірок закликали його висловитися. У якийсь момент шанувальники помітили, що і Аліна нічого не говорить про свого коханого. Восени 2022 року публіка заговорила про те, що пара розлучилася. Підтвердив цю інформацію і телеведучий Слава Дьомін, посилаючись на свої джерела.
Зараз Аліна анонсувала вихід нової пісні "Самотня зима" і випустила тизер композиції. У ньому артистка співає: "Перший Новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима".
У коментарях шанувальники припустили, що це безпосередньо пов'язано з розривом з Полянським.
Реакція соцмереж
- "Ти будеш щаслива!"
- "Аліна, будь ласка, не сумуйте, тримайтеся!"
- "А куди подівся Полянський?"
Нагадаємо, екс-бойфренд Аліни Гросу засвітився на заході в Росії.