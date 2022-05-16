За словами співачки, вона залишилася ворогом для багатьох українців.

Українська співачка, переможниця нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш поскаржилася на те, що користувачі мережі продовжують її цькувати і згадувати про те, як вона виступала в Криму і Росії.

У своєму Instagram дівчина написала, що зараз допомагає українській армії, але навіть цього виявилася недостатньо, щоб реабілітуватися в очах українців після її концерту в РФ, куди вона їздила до знайомих на весілля.

"Намагаєшся робити все, що можеш, для України, визнаєш і вибачаєшся за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, тому що, очевидно, до справжніх ворогів дотягнутися важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя у трендах соцмереж. І закривати очі на гірші і свідомі прояви інших діячів, тому що не модно", – написала артистка.

Також вона зазначила, що зовсім скоро українці навчаться прощати один одного і дивитися більш широко на різні ситуації.

"Ну нічого, суспільство, всі ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і прощати один одного, тому що це ознака сильного і свідомого суспільства, яким ми точно стаємо, за яке зараз відчайдушно боремося", - додала Паш.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш переспівала пісню Kalush Orchestra.

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