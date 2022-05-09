Співачка побажала їм перемоги на Євробаченні.

Українська співачка Аліна Паш, яка спочатку повинна була представляти свою країну на Євробаченні 2022, але була дискваліфікована, записала кавер на пісню групи Kalush Orchestra "Stefania". Відеороботою вона поділилася у своєму Instagram-блозі.

Слова в пісні Паш замінила, присвятивши пісню своїй мамі. У кавер-версії артистка поєднала пісні Coolio - "Gangsta's Paradise", Андрія Малишка - "Рідна мати моя" і Kalush Orchestra - "Stefania".

"Присвячую цей кавер своїй мамі в її день народження і бажаю перемог Україні на всіх фронтах і, зокрема, Kalush Orchestra на Євробаченні. Мама, Вікторія, з днем твого народження! Люблю. Спасибі, що народила мене на цій землі, в Україні", - написала Аліна Паш.

Зазначимо, Аліна Паш перемогла в Нацвідборі цього року, проте практично відразу розгорівся скандал через її візит до Криму у 2015 році. В ході з'ясування обставин виявилося, що Паш надала фальшиву довідку про перетин кордону. Після дискваліфікації переможцями нацвідбору та представниками України на Євробаченні 2022 став гурт Kalush Orchestra. Вони виступлять у першому півфіналі Євробачення 10 травня під 6 номером.

Нагадаємо, Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: