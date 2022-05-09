Українська співачка Аліна Паш, яка спочатку повинна була представляти свою країну на Євробаченні 2022, але була дискваліфікована, записала кавер на пісню групи Kalush Orchestra "Stefania". Відеороботою вона поділилася у своєму Instagram-блозі.
Слова в пісні Паш замінила, присвятивши пісню своїй мамі. У кавер-версії артистка поєднала пісні Coolio - "Gangsta's Paradise", Андрія Малишка - "Рідна мати моя" і Kalush Orchestra - "Stefania".
"Присвячую цей кавер своїй мамі в її день народження і бажаю перемог Україні на всіх фронтах і, зокрема, Kalush Orchestra на Євробаченні. Мама, Вікторія, з днем твого народження! Люблю. Спасибі, що народила мене на цій землі, в Україні", - написала Аліна Паш.
Зазначимо, Аліна Паш перемогла в Нацвідборі цього року, проте практично відразу розгорівся скандал через її візит до Криму у 2015 році. В ході з'ясування обставин виявилося, що Паш надала фальшиву довідку про перетин кордону. Після дискваліфікації переможцями нацвідбору та представниками України на Євробаченні 2022 став гурт Kalush Orchestra. Вони виступлять у першому півфіналі Євробачення 10 травня під 6 номером.
Нагадаємо, Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення 2022.
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