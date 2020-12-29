Зазначається, що в артистки уражено менш як 50% легень.

З'явилися нові подробиці про стан госпіталізованої актриси, зірки фільму "Службовий роман" Аліси Фрейндліх.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що в артистки уражено менш як 50% легенів, а не 80%, як повідомили ЗМІ раніше. Читайте такожВідомий український артист заразився коронавірусом: потрібна допомога

Лікарі розповіли, що її стан відповідає віку. Також медики говорять про оптимістичні прогнози щодо її одужання.

Зазначається, що Фрейндліх не підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

За інформацією Mash, актриса при свідомості, може розмовляти й цікавиться, чи можна покурити.

Що відомо про госпіталізацію Фрейндліх

25 грудня Аліса Фрейндліх потрапила в реанімацію з великим ураженням легенів. У неї діагностували коронавірус.

Актриса, яка підтримала анексію Криму Росією, відома за такими фільмами, як "Службовий роман", "Д'артаньян і три мушкетери" та "Жорстокий романс".

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Автор: Ольга Робейко