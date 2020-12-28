Актрису госпіталізували ще 25 грудня.

Народна артистка СРСР Аліса Фрейндліх потрапила до лікарні через коронавірус і пневмонію.

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Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

Актрису госпіталізували ще 25 грудня. Виявляється, у Фрейндліх вражені легені, 80 відсотків. Зараз вона підключена до апарату для неінвазивної вентиляції легенів.

Чим відома Аліса Фрейндліх:

Вона знімалася в таких фільмах як "Сталкер", "Службовий роман", "Д'артаньян і три мушкетери" і "Жорстокий романс"

Актриса підтримала анексію Криму

Сьогодні Аліса Фрейндліх - перша леді петербурзької сцени, кого тільки не грала за всю свою довгу і плідну кар'єру

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Автор: УНІАН