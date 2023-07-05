Вона подякувала їм за несподіваний презент і сказала, що чекає на них з перемогою.

Українська телеведуча Алла Мазур отримала особливий подарунок від наших захисників - підписану для неї гільзу від зенітної гармати 60-го калібру. Цей сюрприз для Алли привезла з місця, де ведуться бої, військова кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

"Такого незвичайного і зворушливого подарунка я ще не отримувала. Розчулилася ледь не до сліз. Хотілося уважно вичитувати кожну букву, представляти того, хто це писав... і дякувати хлопцям, які щомиті ризикують життям і встигають при цьому ще й подумати про подарунок журналістам", - говорить Мазур.

Цій зенітній гарматі, призначеній для стрільби по повітряних цілях, вже більше 70 років. Наталя Нагорна, розповідаючи цей факт, зазначила, що все одно ця зброя дуже дошкуляє окупантам.

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"Ворог її сильно вистежує. Є така ілюзія у людей, далеких від передової, що на фронті зараз виключно новітнє озброєння. Що всі їздять на "Бредлі", що у всіх є "Леопарди", але насправді досі воює все, що може воювати, все, до чого є боєприпаси, все, з чого вміють стріляти. Але яку б техніку нам не привозили, в першу чергу воюють наші люди. І ось такі люди попросили цю гільзу передати вам", - каже кореспондентка.

Тепер ця "іменна" гільза як найдорожча нагорода стоїть в робочій кімнаті Алли Мазур.

"Сердечно дякую воїнам 104-ї бригади 60-го батальйону ТРО, нашим відважним "Поліським вовкам" за цей неймовірний сюрприз. Обіймаю подумки кожного. І чекаємо вдома всіх - з перемогою!" - подякувала Алла Мазур за подарунок.

Нагадаємо, раніше у родині Алли Мазур сталася трагедія. На війні загинув її родич.

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