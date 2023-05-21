Загиблому на війні родичу знаменитості було лише 32 роки.

Відома українська телеведуча каналу 1+1 Алла Мазур розповіла про горе: на війні загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий. Про втрату знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона опублікувала фото Саші й додала, що це - син її двоюрідної сестри. "10 квітня Саші виповнилося 32 роки. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну", - написала ведуча.

За її словами, Олександр не був професійним військовим, він працював у будівельній сфері, але коли довелося взяти до рук зброю - не сховався, пішов до війська.

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"Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. "Але хлопцям треба помогти", - пояснював сестрі… З того бою він не повернувся", - поділилася Мазур трагедією.

Вона додала, що Саша не вважав себе Героєм, але для рідних він таким є, адже кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з 2-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ, він захищав всю свою родину.

"Тому - вклоняюся низько своїй сестричці, що виховала гідного сина, справжнього відважного чоловіка", - додала ведуча.

Знаменитість побажала російським убивцям, щоб їх наздогнала кара Господня за вбиства наших військових: "І нехай кара Господня наздожене тих російських убивць, хто забрав життя нашого Саші і тисяч його побратимів".

Алла Мазур раніше втратила батька

У квітні 2023 року українська телеведуча Алла Мазур поділилася з шанувальниками трагічною новиною - з життя пішов її батько Григорій Франкович.

А у 2021 році не стало мами Алли Мазур. Після смерті батька знаменитість зазначила, що батьки завжди будуть жити в її серці.

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