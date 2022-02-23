Примадонна російської естради показала, на яку секцію пішли її діти.

Російська артистка Алла Борисівна Пугачова рідко викладає що-небудь в Instagram. Особливо вона не любить надмірно показувати своїх дітей, проте сьогодні знаменитість показала, що її син і дочка відвідують заняття з фізичної підготовки.

Так, на опублікованому в Instagram відео Гарік і Ліза в спортивному залі тренуються повзати по землі. "Будь готовий! Завжди готовий! #захисникгаррі #Лізагалкіна #війнаімир", - написала Пугачова в коментарі до ролика.

Шанувальники розділилися у своїх думках. Одні підтримали Аллу Борисівну в її прагненні навчити спадкоємців всього необхідного, інші ж стривожилися через цю інформацію.

"Це лякає" ,"До чого готовий????", "Молодець, Гаррі! Справжній захисник зростає!", "Миру вам! Не дай бог щоб це стало в нагоді!", "Які дітки класні, батьки роблять упор на розвиток дітей, і такі щасливі", "Не дай Бог, щоб довелося захищати!",- пишуть фоловери.

Нагадаємо, нещодавно Галкін показав Пугачову на сімейному відео, але звернувся до іншої жінки.

Також УНІАН писав, що пародист "підловив" Пугачову, коли вона зібралася на шопінг з дочкою.

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