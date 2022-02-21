Шоумен привітав Віру Алентову з днем народження.

Сьогодні, 21 лютого, російській актрисі Вірі Алентовій виповнилося 80 років. На честь цього дня шоумен Максим Галкін привітав її, а також супроводив свій пост в Instagram сімейним відео, на якому засвітилася і його дружина Алла Пугачова з дітьми - Лізою і Гаррі.

"Сьогодні свій ювілей відзначає Віра Валентинівна Алентова, неповторна, яскрава, улюблена мільйонами глядачів. Ми обожнюємо фільми з нею. Я з особливою теплотою завжди згадую всі зустрічі з цією обдарованою сім'єю, роботу з Юлею Меншовою, бесіди з Володимиром Валентиновичем (колись ми навіть спектакль спільний задумували). Тепер коли з нами немає Володимира Меньшова - Віра Валентинівна - капітан цієї талановитої родини! Дай Бог здоров'я і довгих років", - підписав ролик Галкін.

Зазначимо, Максим Галкін вже багато років перебуває у шлюбі з Аллою Пугачовою. Вони виховують двох дітей від сурогатної матері - Лізу і Гаррі. У 2021 році діти пішли до другого класу.

Нагадаємо, раніше Галкін "підловив" Пугачову, коли вона зібралася на шопінг з дочкою.

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